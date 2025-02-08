ترامب: غزة بمثابة "صفقة عقارية لنا".. متى ستصل القوات الامريكية لها؟

وخلال لقائه الياباني في البيت الأبيض، قال "في الأساس، ستتعامل مع الأمر كاستثمار عقاري، فغزة بالنسبة لنا هي صفقة عقارية، حيث سنكون مستثمرين في تلك المنطقة، ولن نتعجل في اتخاذ أي خطوة".وأضاف أنه لا يرى "أي عجلة لفعل أي شيء" في غزة، مؤكدًا أن لن تنشر قوات على الأرض هناك.وأضاف: "لن تكون هناك حاجة لنشر أي قوات أميركية. ستتولى مسؤولية الأمن، ونحن لن نرسل جنودًا، لكن مجرد وجودنا واستثمارنا هناك سيساهم في تحقيق السلام".وفي وقت سابق، قال إن "ستسيطر" على بعد انتهاء القتال، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة.