صحيفة أمريكية تكشف المزيد عن قصة تمويل "شارع سمسم" بـ20 مليون دولار في العراق

وعلى سبيل المثال، تطرقت صحيفة Austin American-Statesman، الى مشروع "اهلا سمسم العراق"، وكذلك منح 4.5 مليون دولار لمكافحة المعلومات المضللة في كازاخستان.وبينت الصحيفة ان "برنامج اهلا سمسم"، عبارة عن منحة مقدمة في عام 2021 لشركة Sesame Workshop ، والتي تنتج برنامج "Sesame Street" والإصدارات الدولية من البرنامج التعليمي للأطفال، وقد مولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إنتاجات Sesame Workshop في العديد من البلدان.وبينت ان المنحة ساهمت في تمويل برنامج "أهلاً سمسم العراق"، وهو النسخة العربية من برنامج "شارع سمسم"، حيث تهدف المنحة إلى تحقيق الاستقرار للأطفال العراقيين بعد سنوات من الصراع مع تنظيم داعش، و"تعزيز الإدماج والاحترام المتبادل والتفاهم بين الجماعات العرقية والدينية والطائفية".وتشير الى إن تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للبرنامج بلغ 20 مليون دولار، لكن وصف المنحة في قسم الإنفاق في الولايات المتحدة يظهر أنه تم تخصيص 13 مليون دولار للمشروع.اما البرنامج الثاني الذي فهو منحة قدرها 4.5 مليون دولار في عام 2023 من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إلى شبكة إنترنيوز وهي منظمة إعلامية دولية غير ربحية في كازاخستان، بهدف تعزيز "النزاهة والمساءلة المعلوماتية في مجال المعلومات"، مبينة ان إدارة بنفسها قدمت منحة قدرها 15 مليون دولار لنفس الوكالة عام 2018 للعمل في كازاخستان "لتطوير بيئة معلومات أكثر توازناً في آسيا الوسطى".