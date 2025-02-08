اثار الجدل في لبنان.. ما قصة خاتم نائبة مبعوث ترامب؟

نيوز – دولي

أثارت صورة لنائبة المبعوث الأميركي إلى الأوسط، مورغان أورتاغوس، وهي ترتدي خاتما عليه نجمة داوود خلال زيارتها إلى لبنان، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء صورة خاتم مورغان وعليه نجمة داوود، وذلك أثناء مصافحتها للرئيس اللبناني، جوزيف عون، في العاصمة بيروت.

وقد اعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ظهور الخاتم في لقاء رسمي قد يكون له دلالات سياسية خاصة في هذا التوقيت وفي ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

وتعتبر أورغاتوس، التي تنحدر من أصل يهودي، أول رفيع في إدارة يزور في ظل الهدنة بين وحزب الله.

من جانب آخر، أكدت أورتاغوس، عقب لقائها عون في القصر الرئاسي، معارضة بلادها مشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية.