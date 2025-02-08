ترامب يعود الى المصاصات البلاستيكية بدلا من الورقية

نيوز – دولي

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، أنه سيوقع أمرا تنفيذيا الأسبوع المقبل للتراجع عن خطة الرئيس السابق جو بايدن، للتخلص التدريجي من المصاصات الورقية بحلول عام 2027.

وانتقد أمس الجمعة مصاصات الشرب الورقية التي روج لها سلفه جو بايدن، وتعهد بأن ستعود إلى استخدام تلك البلاستيكية.

وكتب على الاجتماعي "Truth Social": "سأوقع على أمر تنفيذي الأسبوع المقبل ينهي تأييد بايدن للمصاصات الورقية التي لا تعمل. عائدون إلى البلاستيك".

ولقد أعلن عن كراهيته للمصاصات الورقية لسنوات، حتى أنه باع علامته التجارية الخاصة من المصاصات البلاستيكية في عام 2019 عندما ترشح لإعادة انتخابه.

وعبر عن استيائه من مصاصات الشرب الورقية بقوله خلال تجمع انتخابي في انتخابات ضد بايدن "يريدون حظر المصاصات، هل جرب أحد تلك المصاصات الورقية؟ إنها تتفكك أثناء الشرب بها".

وكان فريق حملة باع مصاصات بلاستيكية تحمل شعار "المصاصات الورقية الليبرالية لا تعمل".

ووفق صحيفة "بوليتيكو" اختلف الجمهوريون والديمقراطيون حول المصاصات في الصيف الماضي، عندما أعلنت إدارة بايدن أن الحكومة الفيدرالية، التي كانت أكبر مشتر للسلع الاستهلاكية في العالم، ستتخلص تدريجيا من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة في جميع مبانيها.

ولم يتطرق منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة إلى السلع البلاستيكية الأخرى التي تستخدم لمرة واحدة، لكنها قد تعود أيضا إلى المباني الحكومية.

كما دعا التقرير المكون من 83 صفحة الذي أصدرته إدارة بايدن إلى فرض لوائح أقوى على تصنيع البلاستيك.

وفقا للتقرير، فإن أكثر من 90 في المائة من البلاستيك مشتق من الوقود الأحفوري الذي يطلق عند احتراقه كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون ويساهم في تغير المناخ.

ولقد أدى إنتاج البلاستيك العالمي بشكل كبير في العقود الماضية إلى زيادة المخاوف بين الديمقراطيين بشأن العواقب المحتملة للمناخ غير المعتدل.