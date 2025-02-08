الرئيس اللبناني يوقع مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة نواف سلام

ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً.وكانت مصادر قد أفادت باستدعاء أمين عام اللبناني إلى القصر الجمهوري وهو إجراء بروتوكولي يسبق الإعلان عن الحكومة الجديدة.وكُلف قبل أكثر من ثلاثة أسابيع بتشكيل حكومة توزع فيها المناصب العليا عادة بين الطوائف بموجب نظام لتقاسم السلطة.وكان رئيس الجمهورية قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.