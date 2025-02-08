دوي انفجارات ضخمة جنوبي سوريا

أفادت وسائل إعلام دولية، بدوي انفجارات ضخمة جنوبي .

وقالت وسائل الاعلام، "دوي انفجارات ضخمة في محافظتي جنوبي سوريا".

ولم تكشف تلك الوسائل المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الانفجارات.

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون الأول 2024) عبر التلفزيون الرسمي السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت فيما بعد منح للأسد وعائلته.