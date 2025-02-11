هل هناك تكليف شرعي بتشييع جنازة السيد حسن نصر الله؟.. التفاصيل هنا

وأضاف أن أكبر مشكلة تواجه اللجنة المكلفة بالإعداد للتشييع هي عدم تشتيت الجماهير، كون جنازة هاشم صفي الدين سيتم تشييعها في اليوم نفسه، لكن في الجنوب.ورجح أن تكون صلاة الجنازة مشتركة في بيروت ليتم نقل صفي الدين بعد إنهاء مراسم دفن جثمان نصر الله إلى الجنوب مع أكبر عدد ممكن من المتواجدين.وقال مصدر في حزب الله، قال إن الحزب عمم تكليفا شرعيا في جميع المناطق اللبنانية بضرورة المشاركة بتشييع جنازة حسن نصر الله، وبدأ مسؤولو المناطق بالإعداد لعملية الانطلاق من جميع المواقع إلى بيروت التي ستبدأ فجر يوم الـ 23 من الشهر الجاري.وأكد أن التعليمات الحزبية تشدد على عدم التهاون إطلاقا في مسألة المشاركة بالإضافة إلى تأمين وسائل النقل وتوزيع المحروقات على الراغبين بالانتقال بسياراتهم الخاصة، مشيرا إلى أن الحزب قام منذ الآن بحجز جميع وسائل النقل المتاحة في كل المناطق لنقل الحشود المتوقعة.وكشف أن الحزب ينسق أيضا مع السوريين الذين دخلوا إلى لبنان بعد سقوط نظام الأسد لإشراكهم في الحشد، خاصة أن عددهم يصل في مناطق البقاع والهرمل إلى نحو 150 ألف شخص على الأقل، كما تجري الترتيبات مع بعض بلدات الشمال لتأمين حضور الموالين للحزب.