تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا على الخرائط.. ما علاقة ترامب؟

وذكرت وسائل إعلام " إلى أنه ورغم التعديلات التي أجرتها شركة غوغل لمستخدمي الخرائط داخل أميركا إلا أنه لا يزال يظهر الاسم القديم والجديد للمستخدمين خارج .وأعلنت الشركة العملاقة عن هذا التغيير قبل أيام، مشيرة إلى أنها تتبع "سياسة طويلة الأمد تقوم على تحديث الأسماء الجغرافية عند إجراء التعديلات عليها من قبل المصادر الحكومية الرسمية".وقالت غوغل في بيانها: "من ممارساتنا المتبعة أنه عندما تختلف الأسماء الرسمية بين الدول، يرى المستخدمون في كل بلد الاسم الرسمي المعتمد محليا، بينما يظهر لبقية العالم كلا الاسمين. وهذا ما ينطبق هنا أيضا".وجاء قرار إعادة التسمية بناء على أمر صادر عن الرئيس الأمريكي ترامب، الذي طلب تغيير اسم تكريما لـ"عظمة أميركا"، وفقا لإعلان الهيئة الأمريكية للأسماء الجغرافية.ويعرف هذا المسطح المائي الواقع على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك باسم خليج المكسيك منذ القرن السادس عشر.وفي رد فعلها على القرار، أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن "خليج المكسيك سيظل بهذا الاسم بالنسبة لنا وللعالم بأسره".يحد مياه ولايات أمريكية مثل تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا، بالإضافة إلى المكسيك وكوبا، ووفقا لمرسوم ترامب، ينطبق الاسم الجديد "خليج أميركا" على المنطقة حتى الحدود البحرية لكل من المكسيك وكوبا.بالنسبة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، تظهر خرائط غوغل الاسم التقليدي "خليج المكسيك" كاسم رئيسي، مع ذكر الاسم الجديد "خليج أميركا" بين قوسين بجانبه، وهو نهج يتبعه النظام في الحالات التي تختلف فيها التسميات بين .هذا ووقع الرئيس الأميركي في وقت سابق، إعلانا يحدد يوم 9 فبراير من كل عام يوما رسميا يعرف باسم "يوم خليج أميركا"، بدل تسمية خليج المكسيك.