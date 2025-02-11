تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا على الخرائط.. ما علاقة ترامب؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
07:30 AM
الى
08:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صلاح الدين.. الكشف عن "مرحلة مخيفة" تخص التهاب الكبد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-516011-638748610039663108.jpeg
تغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا على الخرائط.. ما علاقة ترامب؟
دوليات
2025-02-11 | 03:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
214 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ دوليات
أعادت شركة غوغل تسمية خليج المكسيك باسم "خليج أميركا" لمستخدمي الخرائط في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن قامت الحكومة الأمريكية بتغيير الاسم رسميا.
وذكرت وسائل إعلام " إلى أنه ورغم التعديلات التي أجرتها شركة غوغل لمستخدمي الخرائط داخل أميركا إلا أنه لا يزال يظهر الاسم القديم والجديد للمستخدمين خارج
الولايات المتحدة
.
وأعلنت الشركة العملاقة عن هذا التغيير قبل أيام، مشيرة إلى أنها تتبع "سياسة طويلة الأمد تقوم على تحديث الأسماء الجغرافية عند إجراء التعديلات عليها من قبل المصادر الحكومية الرسمية".
وقالت غوغل في بيانها: "من ممارساتنا المتبعة أنه عندما تختلف الأسماء الرسمية بين الدول، يرى المستخدمون في كل بلد الاسم الرسمي المعتمد محليا، بينما يظهر لبقية العالم كلا الاسمين. وهذا ما ينطبق هنا أيضا".
وجاء قرار إعادة التسمية بناء على أمر صادر عن الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب، الذي طلب تغيير اسم
الخليج
تكريما لـ"عظمة أميركا"، وفقا لإعلان الهيئة الأمريكية للأسماء الجغرافية.
ويعرف هذا المسطح المائي الواقع على الساحل الجنوبي للولايات المتحدة والساحل الشرقي للمكسيك باسم خليج المكسيك منذ القرن السادس عشر.
وفي رد فعلها على القرار، أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أن "خليج المكسيك سيظل بهذا الاسم بالنسبة لنا وللعالم بأسره".
يحد مياه
الخليج
ولايات أمريكية مثل تكساس ولويزيانا وميسيسيبي وألاباما وفلوريدا، بالإضافة إلى المكسيك وكوبا، ووفقا لمرسوم ترامب، ينطبق الاسم الجديد "خليج أميركا" على المنطقة حتى الحدود البحرية لكل من المكسيك وكوبا.
بالنسبة للمستخدمين خارج الولايات المتحدة، تظهر خرائط غوغل الاسم التقليدي "خليج المكسيك" كاسم رئيسي، مع ذكر الاسم الجديد "خليج أميركا" بين قوسين بجانبه، وهو نهج يتبعه النظام في الحالات التي تختلف فيها التسميات بين
الدول
.
هذا ووقع الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب
في وقت سابق، إعلانا يحدد يوم 9 فبراير من كل عام يوما رسميا يعرف باسم "يوم خليج أميركا"، بدل تسمية خليج المكسيك.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
ترامب يعلن تغيير اسم خليج المكسيك
16:18 | 2025-01-25
غوغل تعيد تسمية "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا"
07:47 | 2025-01-28
غوغل تسمي خليج المكسيك بـ"خليج أميركا"
03:04 | 2025-01-28
عواصف ترامب تصل خليج المكسيك.. الرئيس المنتخب يبعثر الجغرافيا الأرضية
13:13 | 2025-01-08
ترامب
خليج المكسيك
امريكا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أدركت موتها قبل أيام.. وفاة الفنانة الشابة إنجي مراد
فن وثقافة
32.86%
07:05 | 2025-02-09
أدركت موتها قبل أيام.. وفاة الفنانة الشابة إنجي مراد
07:05 | 2025-02-09
هبوط اضطراري ووفاة أحد المسافرين في مطار بغداد الدولي.. ما القصة؟
خاص السومرية
26.56%
06:14 | 2025-02-10
هبوط اضطراري ووفاة أحد المسافرين في مطار بغداد الدولي.. ما القصة؟
06:14 | 2025-02-10
خبر غير سار يخص الدولار.. ارتفاع مع الاغلاق
اقتصاد
22.39%
09:13 | 2025-02-10
خبر غير سار يخص الدولار.. ارتفاع مع الاغلاق
09:13 | 2025-02-10
سحب الجنسية الكويتية من الفنانة العراقية هدى حسين
فن وثقافة
18.18%
06:45 | 2025-02-09
سحب الجنسية الكويتية من الفنانة العراقية هدى حسين
06:45 | 2025-02-09
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-11
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-11
من الأخير
نواب الوسط والجنوب.. تائهون في جبال كردستان - حلقة ٧٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-10
من الأخير
نواب الوسط والجنوب.. تائهون في جبال كردستان - حلقة ٧٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-10
العراق في دقيقة
10-02-2024 | 2025
13:30 | 2025-02-10
العراق في دقيقة
10-02-2024 | 2025
13:30 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
Morning Live
اسرار وخفايا غير معروفة عن تطبيق سناب شات - حلقة ٢١٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-10
Morning Live
اسرار وخفايا غير معروفة عن تطبيق سناب شات - حلقة ٢١٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-11
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٢١٤ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-11
من الأخير
نواب الوسط والجنوب.. تائهون في جبال كردستان - حلقة ٧٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-10
من الأخير
نواب الوسط والجنوب.. تائهون في جبال كردستان - حلقة ٧٤ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-10
العراق في دقيقة
10-02-2024 | 2025
13:30 | 2025-02-10
العراق في دقيقة
10-02-2024 | 2025
13:30 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
Morning Live
اسرار وخفايا غير معروفة عن تطبيق سناب شات - حلقة ٢١٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-10
Morning Live
اسرار وخفايا غير معروفة عن تطبيق سناب شات - حلقة ٢١٧ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
اخترنا لك
مقترح مصري لتنفيذ اتفاق غزة "دون ترحيل سكانها"
05:29 | 2025-02-11
برئاسة عون.. الحكومة اللبنانية تدشن جلساتها في قصر بعبدا
04:40 | 2025-02-11
بدء العد التنازلي لمهلة ترامب.. إما الرهائن او "أبواب الجحيم"
04:17 | 2025-02-11
هل هناك تكليف شرعي بتشييع جنازة السيد حسن نصر الله؟.. التفاصيل هنا
02:29 | 2025-02-11
بعد تهديدات ترامب بخطة غزة.. ما موقف الدول العربية؟
01:45 | 2025-02-11
ماذا بحث ترامب والرئيس الصيني؟
00:00 | 2025-02-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
بعد الغاء استثناء العراق من الغاز الايراني.. الصيف الجاي راح يكون لاهب وضحيته؟
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي
النظام السياسي
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.