بدء العد التنازلي لمهلة ترامب.. إما الرهائن او "أبواب الجحيم"

نيوز – دولي

بدأ العد التنازلي لمهلة الرئيس الأمريكي ترامب، للإفراج عن جميع الرهائن، والا فأن "أبواب الجحيم" ستفتح.

ووجه إنذاره الأخير، محددًا موعدًا نهائيًّا صارمًا.. السبت الساعة الـ12 ظهرًا.

وبعدها وفق قوله "ستنتهي كل الرهانات، وستفتح أبواب الجحيم على مصراعيها!".

تصعيدٌ جديدٌ يضع على حافة الاشتعال. ترامب، الذي لم يُخفِ إحباطه من تباطؤ عمليات الإفراج عن الرهائن، لوّح بعواقب وخيمة إن لم تفرج حماس عنهم جميعًا في الموعد المحدد. وقال صراحةً: "لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج رهينتين أو ثلاث... نريدهم جميعًا، الآن!".

تصريحات جاءت بعد إعلان حماس تعليق عمليات الإفراج عن الرهائن، متهمةً بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.

وردًّا على ذلك، لمّح إلى إمكانية إلغاء وقف إطلاق النار بالكامل، مؤكدًا أن ستتخذ قرارها، لكنه شخصيًّا يرى أن المهلة يجب أن تكون حاسمة ونهائية.

التهديدات ليست بجديدةٍ، لكنها هذه المرة مختلفة.. إنذارٌ صارمٌ، مهلةٌ محددةٌ، وتحذيرٌ من "نهاية كل الرهانات".

فهل نحن أمام مرحلة جديدة من الصراع؟ وهل ستكون هذه المهلة هي الشرارة التي ستُعيد الحرب إلى أقصى مستوياتها؟.. الأيام المقبلة ستكشف.. إما الإفراج عن جميع الرهائن، أو فتح أبواب .