برئاسة عون.. الحكومة اللبنانية تدشن جلساتها في قصر بعبدا

وبحسب "الشرق الأوسط"، تعقد الحكومة الجديدة أولى جلساتها الوزارية في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعمالها تشكيل وزاريّة لصياغة البيان .وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن البيان سيكون منسجماً مع القسم واتفاق الطائف واتفاق وقف إطلاق النار في .والسبت، أعلنت الرئاسة في تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، تضم 24 وزيرا بينهم 5 .