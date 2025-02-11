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سوريا.. "الإدارة الذاتية الكردية" تخطط لإفراغ المخيمات من السوريين والعراقيين
دوليات
2025-02-11 | 06:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
العربية
852 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
تعمل الإدارة الذاتية الكردية على إفراغ مخيمات تشرف عليها في شمال شرق
سوريا
من آلاف النازحين السوريين والعراقيين، وبينهم أفراد من عائلات ارهابيي تنظيم "داعش"، وفق ما أفاد
مسؤول
وكالة "فرانس برس".
وقال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين شيخموس أحمد لوكالة "فرانس برس" في وقت متأخر الاثنين، "تعمل الإدارة الذاتية لإفراغ المخيمات عام 2025، بالتنسيق مع الأمم المتحدة" لافتاً إلى اجتماع يُعقد بهذا الصدد "في الأيام القليلة المقبلة".
ومنذ مطلع العام وإثر الإطاحة ببشار الأسد، أوعزت الإدارة الذاتية الكردية بتسهيل أمور الراغبين من سوريين وعراقيين بمغادرة مخيم الهول، أكبر المخيمات التي تديرها في شمال شرق سوريا، وبقية المخيمات، بالعودة إلى مناطقهم.
ويؤوي مخيم الهول أكثر من 40 ألف شخص من عشرات الدول، ممن يعيشون في ظروف إنسانية صعبة. وكان المخيم يضم عام 2024 أكثر من 20 ألف
عراقي
و16 ألف
سوري
.
وبحسب
مسؤول
أمني عراقي، غادر 12 ألف
عراقي
المخيم منذ العام 2021، بينما لا يزال 17 ألفاً آخرين فيه.
وتخرج إدارة المخيم على دفعات عشرات العائلات العراقية منه، بينما يتم درس آلية لإخراج السوريين في الفترة المقبلة، وفق أحمد الذي أشار في الوقت ذاته إلى تسهيل مغادرة نازحين سوريين من مخيمين آخرين هما العريشة والمحمودلي.
وتنسّق الإدارة الذاتية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع المنظمات العاملة في المنطقة، بينها بلومونت المنظمة الأميركية المسؤولة عن إدارة مخيمي الهول وروج.
ونفى أحمد أن يكون تجميد واشنطن المساعدات الأجنبية السبب في السماح للسوريين والعراقيين بالعودة إلى مناطقهم، موضحاً أن منظمات دولية وأخرى محلية "ما زالت فعالة في تقديم الدعم، بينما تواصل الإدارة الذاتية تقديم الخدمات للمخيمات".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش حذّرت الجمعة من أن تجميد واشنطن المساعدات الأجنبية يساهم في تفاقم "الظروف المهددة للحياة" في مخيمَي الهول وروج اللذين يضمان الآلاف من أفراد عائلات ارهابيي
داعش
الأجانب.
وتطالب الإدارة الذاتية، منذ إعلان القضاء على التنظيم في 2019،
الدول
المعنية باستعادة رعاياها. ورغم نداءات متكررة وتحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" في المخيمين، تصرّ غالبية
الدول
على عدم استعادة مواطنيها.
وشددت الباحثة لدى هيومن رايتس ووتش هبة زيادين على أنه "ينبغي ألا يُترك المحتجزون بشكل غير قانوني في مخيمَي الهول وروج عالقين إلى الأبد" داعيةً إلى "إدراج وضعهم المزري في المناقشات حول مستقبل سوريا".
وتجري قوات
سوريا
الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، مفاوضات مع السلطات الانتقالية في دمشق التي أعلنت حل كل الفصائل المقاتلة وأكدت رفضها أي تقسيم اتحادي للبلاد، بعدما أنشأ الأكراد إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.
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"الإدارة الذاتية الكردية"
تخطط لإفراغ المخيمات من السوريين والعراقيين
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