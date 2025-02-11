إيران توجه رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي ردا على تصريحات ترامب

وقال غريب آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "الحضور الواسع لأبناء الشعب الإيراني في إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة، كان بمثابة رد قوي على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي".واضاف آبادي إن "إيران ستحمي بشكل حاسم أمنها ومصالحها الوطنية"، مؤكدًا أن "تصريحات مناهضة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".وكان الرئيس الأمريكي ترامب، قد قال إنه" يفضل إبرام اتفاق مع على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدًا أن "تل ابيب لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق".وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا تمكنا من إبرام الاتفاق، فلن تقدم تل ابيب على مهاجمتهم".