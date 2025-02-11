واليوم الثلاثاء، قالت مصادر محلية وإنسانية، إن مسلحين في ميليشيا كوديكو (تعاونية تنمية الكونغو) "قتلوا الإثنين 51 شخصا" معظمهم نازحون مدنيون في ثلاث بلدات مجاورة تقع في إقليم إيتوري.وأمس الإثنين، اندلعت أعمال عنف في شرق الديمقراطية المضطرب، وتحديدا إلى من شمال كيفو، وخاصة في للنازحين في منطقة دجوغو.والهجوم يأتي بعد عدة هجمات أخرى في الأيام الأخيرة، ونسبت هذه الهجمات إلى المليشيات المتناحرة زائير وكوديكو، وتسببت في سقوط عشرات الضحايا.وبحسب مصادر محلية متعددة، فإن هجوما منسوبا إلى مليشيا زائير أدى، السبت الماضي، إلى مقتل 8 أشخاص، في منطقة دجوغو ببوتشاما.والضحايا كانوا متجمعين للعزاء عندما وصل المليشيات وهم يحملون أسلحة نارية وبيضاء، وفق المصادر.وتدعي المجموعتان المسلحتان زائير وكوديكو أن كل منهما تدافع عن مجتمعاتها العرقية، فالأولى تزعم الدفاع عن قبائل الهيما.ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن خبراء الأمم المتحدة، فهذه المليشيا قريبة من حركة «إم 23» المتمردة، وتحالف نهر بزعامة كورنيل نانغا.ويقال إن مجموعة زائير يرأسها مجرما الحرب السابقين توماس لوبانغا وإيف خوا بانغا.وفي أبريل/نيسان 2024، وقعت عدة مجموعات، بما في ذلك كوديكو وزائير، تحت رعاية الحكومة الكونغولية، على ما يسمى ببرنامج "نزع السلاح والتسريح".وكان هناك بعد ذلك هدوء معين على الأرض، وقد أدت أعمال العنف التي شهدتها الأيام الأخيرة إلى إثارة مخاوف المجتمع المدني من عودة انعدام الأمن في إيتوري.