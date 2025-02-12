يكفي لإنشاء 150 مدرسة.. العراق يعفي موزمبيق من ديون بأكثر من ربع مليار دولار

وقالت وزارة مالية موزمبيق، في بيان انها تمكنت من الحصول على إعفاء 80% من إجمالي ديونها للجمهورية العراقية، فيما تمت إعادة برمجة الـ 20% المتبقية لفترة 15 سنة تسبقها فترة سماح مدتها 4 سنوات ما يعني ان التسديد سيبدأ 2029 وينتهي 2034.وأوضحت انه "تم التعاقد على الدين في إطار المتبادل الطويل والتاريخي في عامي 1979 و1980 بهدف توريد النفط، مشيرة الى ان "العراق اخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي واجهتها البلاد والتي كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد والتي أثرت على الوفاء بالتزاماتها منذ ذلك الحين".وأكدت ان "مبلغ الدين المستحق للعراق بلغ حوالي 320 مليونا و164 الف دولار امريكي، ومن خلال هذا الإعفاء، فإن ذلك يعني أن موزمبيق قد حصلت على 256 مليون دولار امريكي اعفاء، والمبلغ المتبقي سيتم تسديده على 15 عاما، وذلك بناء على مفاوضات توجت بتخفيف ديون موزمبيق للعراق في الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2025، في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.ومن الجانب الموزمبيقي، ضم الوفد المشارك في المفاوضات كبار المسؤولين من وزارة المالية والمستشار الاقتصادي والتجاري لموزمبيق في البرتغال وإسبانيا، وضم الوفد مسؤولين من وزارة المالية والخارجية والبنك المركزي.ويمثل المبلغ الذي تنازل عنه اكثر من ربع مليار دولار، ما يعني انه يكفي لانشاء حوالي 150 مدرسة من مدارس الاتفاقية الصينية.