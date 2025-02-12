وزير الخارجية السوري: تلقيت دعوة رسمية لزيارة بغداد قريباً

وقال الشيباني خلال جلسة حوارية في أبو ظبي: "تلقيت دعوة رسمية لزيارة الشقيق وسأكون في قريباً، لبحث تأمين الحدود وإعادة فتح المعابر الرسمية".وأردف: "على الآخرين دعم الجديدة وإقناع والولايات المتحدة بإزالة العقوبات التي فُرضت بسبب النظام البائد".وأضاف: "ورثنا نظاماً اقتصادياً مدمراً وكل خبير اقتصادي يدرك هذه المشكلة، ويرتبط هذا التحدي بالعقوبات التي كانت مفروضة على بسبب النظام البائد والعقوبات يجب أن تزال مع زوال النظام".