اوهمها بالزواج.. حبس مواطن غرر بامرأة واستولى على أموالها

وفي تفاصيل الواقعة، تقدمت سيدة تحمل الجنسية النرويجية، ببلاغ للأمن تتهم مصريا بالنصب عليها وإيهامها بالزواج منها، موضحة أن المتهم استولى على 13.5 ألف دولار هذا الزواج المزعوم.وألقت القبض على المتهم، وتم التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، ثم أحيل إلى المحاكمة المختصة بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليها.واليوم قررت جنح العجوزة بمحافظة الجيزة، حبس المتهم عامين مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه، وذلك على خلفية الاستيلاء على أموال النرويجية.