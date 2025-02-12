"عبد الله الثاني شكر ترامب على اطلاق سراح الإسرائيليين".. بيان من البيت الأبيض

نيوز – دولي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد وملك الأردن عبد الله الثاني، عقدا اجتماعا وديا مثمرا، جرى خلاله بحث الوضع في قطاع .

وقال البيت الأبيض في بيان: "عقد الرئيس دونالد والملك عبد الله الثاني اجتماعا وديا ومثمرا.. وهنأ الأردني الرئيس على أسابيعه الأولى الناجحة للغاية في منصبه".

وبحسب البيان شكر عبد الله الثاني "الرئيس الأمريكي على قيادته في تأمين إطلاق سراح الرهائن من ووقف مؤقت للأعمال القتالية، وأكد قوة العلاقات بين والأردن، وشكر جلالته على التزام الطويل الأمد بتعزيز السلام الإقليمي ودفعه إلى الأمام".

وأشار البيت الأبيض أيضا إلى أن "الرئيس والملك عبد الله ناقشا الوضع في قطاع غزة، وأكد الرئيس أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم الأمريكيون بحلول يوم السبت، وطلب مساعدة في ضمان أن حماس وكذلك قادة المنطقة، يفهمون خطورة الوضع".

وأضاف البيان: "ناقش الزعيمان هدف الرئيس المتمثل في ضمان إعادة بناء بشكل أفضل بعد انتهاء الصراع، وتوفير الخيارات لشعب التي تسمح لهم بالعيش في أمان وكرامة، وخالية من طغيان حماس".

ووصل العاهل الأردني عبد الله الثاني مساء أمس الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، الذي قال مجيبا عن سؤالين حول ما إذا كان سيستمع إليه وما إذا كان سيقطع المساعدات عن الأردن إذا لم يوافق على خطته، "إنه رجل عظيم".

وأضاف ردا على سؤال حول قيام بضم الضفة الغربية: "الأمر سينجح"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".

من جانبه، صرح العاهل الأردني خلال اللقاء أن قادرة على استقبال ألفي طفل من المرضى في قطاع .