Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عضو الفريق الاستشاري لترامب: أمن العراق جزء من أمن أمريكا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"عبد الله الثاني شكر ترامب على اطلاق سراح الإسرائيليين".. بيان من البيت الأبيض

دوليات

2025-02-12 | 12:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;عبد الله الثاني شكر ترامب على اطلاق سراح الإسرائيليين&quot;.. بيان من البيت الأبيض
2,626 مشاهدة

السومرية نيوز – دولي
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب وملك الأردن عبد الله الثاني، عقدا اجتماعا وديا مثمرا، جرى خلاله بحث الوضع في قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض في بيان: "عقد الرئيس دونالد ترامب والملك عبد الله الثاني اجتماعا وديا ومثمرا.. وهنأ الملك الأردني الرئيس ترامب على أسابيعه الأولى الناجحة للغاية في منصبه".
 
وبحسب البيان شكر عبد الله الثاني "الرئيس الأمريكي على قيادته في تأمين إطلاق سراح الرهائن من غزة ووقف مؤقت للأعمال القتالية، وأكد الرئيس على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن، وشكر جلالته على التزام المملكة الطويل الأمد بتعزيز السلام الإقليمي ودفعه إلى الأمام".
 
وأشار البيت الأبيض أيضا إلى أن "الرئيس ترامب والملك عبد الله ناقشا الوضع في قطاع غزة، وأكد الرئيس أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، بمن فيهم الأمريكيون بحلول يوم السبت، وطلب مساعدة الملك في ضمان أن حماس وكذلك قادة المنطقة، يفهمون خطورة الوضع".
 
وأضاف البيان: "ناقش الزعيمان هدف الرئيس المتمثل في ضمان إعادة بناء غزة بشكل أفضل بعد انتهاء الصراع، وتوفير الخيارات لشعب غزة التي تسمح لهم بالعيش في أمان وكرامة، وخالية من طغيان حماس".
 
ووصل العاهل الأردني عبد الله الثاني مساء أمس الثلاثاء، إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب، الذي قال مجيبا عن سؤالين حول ما إذا كان الملك سيستمع إليه وما إذا كان سيقطع المساعدات عن الأردن إذا لم يوافق على خطته، "إنه رجل عظيم".
 
وأضاف ترامب ردا على سؤال حول قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية: "الأمر سينجح"، مشيرا إلى أن "الفلسطينيين سيعيشون بأمان في مكان آخر غير غزة وأدرك أننا قادرون على التوصل إلى حل".
 
من جانبه، صرح العاهل الأردني خلال اللقاء أن المملكة قادرة على استقبال ألفي طفل من المرضى في قطاع غزة.

>> تابع قناة السومرية على تويتر 

ترامب

الاردن

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
الفصـ ائل تفاوض.. بانتظار اتجاه الرياح - حلقة ٧٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-12
Play
الفصـ ائل تفاوض.. بانتظار اتجاه الرياح - حلقة ٧٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-12
Play
العراق في دقيقة 12-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-12
Morning Live
Play
Morning Live
ذهب العراقيين.. بين حلم الادخار وكابوس الغلاء - حلقة ٢١٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-12
Play
ذهب العراقيين.. بين حلم الادخار وكابوس الغلاء - حلقة ٢١٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٢١٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-12
Play
بغداد المشتل - الحلقة ٢١٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-11
Play
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
Play
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
Play
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
Play
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
Play
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
Play
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
الأكثر مشاهدة
من الأخير
Play
من الأخير
الفصـ ائل تفاوض.. بانتظار اتجاه الرياح - حلقة ٧٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-12
Play
الفصـ ائل تفاوض.. بانتظار اتجاه الرياح - حلقة ٧٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-12
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 12-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-12
Play
العراق في دقيقة 12-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-12
Morning Live
Play
Morning Live
ذهب العراقيين.. بين حلم الادخار وكابوس الغلاء - حلقة ٢١٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-12
Play
ذهب العراقيين.. بين حلم الادخار وكابوس الغلاء - حلقة ٢١٩ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-12
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد المشتل - الحلقة ٢١٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-12
Play
بغداد المشتل - الحلقة ٢١٥ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-12
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-11
Play
نشرة ١١ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-11
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
Play
اعرف واطلب 10-2-2025 | 2025
13:00 | 2025-02-10
الهوا الك
Play
الهوا الك
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
Play
راتب الرعاية.. كيف يمكن الحصول عليه قانونيا؟ - الحلقة ٤٣ | الموسم 9
09:30 | 2025-02-10
استديو Noon
Play
استديو Noon
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
Play
أسئلة منوعة 10-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
Play
الزوج والزوجة 10-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
Play
الأبراج - لو 10-2-2025 | 2025
00:30 | 2025-02-10
اخترنا لك
الانجماد يغلق مدارس إيران والثلوج تعزل 60 قرية
13:16 | 2025-02-12
للتواصل مع روحه.. أرملة تتناول آخر طبق لزوجها بعد عامين من وفاته
13:07 | 2025-02-12
اتصال بين الشرع وبوتين.. هل بحثا تسليم الأسد لسوريا؟
12:35 | 2025-02-12
مصر والأردن يؤكدان "وحدة الموقف" بشأن غزة
12:27 | 2025-02-12
ترامب يعلن تفاصيل مكالمة هاتفية طويلة مع بوتين
12:03 | 2025-02-12
اوهمها بالزواج.. حبس مواطن غرر بامرأة واستولى على أموالها
10:56 | 2025-02-12
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي 
النظام السياسي 
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.