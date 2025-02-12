الانجماد يغلق مدارس إيران والثلوج تعزل 60 قرية

ورغم امتلاكها بعض أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، اضطرت في الأشهر الأخيرة لتقنين الكهرباء بسبب نقص والوقود اللازمين لتشغيل محطات الطاقة، خصوصا في الفترات الباردة عندما يرتفع الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة.وذكرت للأنباء أنه "بسبب البرد الشديد والصقيع وتساقط الثلوج والحاجة إلى خفض استهلاك الطاقة، أغلقت الإدارات الحكومية والمدارس في العديد من المحافظات" من بينها البرز وفارس وهمدان وأصفهان وكردستان ويزد.ومساء الثلاثاء، انقطع التيار الكهربائي في العديد من أحياء طهران، وفق ما أفاد التلفزيون الحكومي، متحدثا عن مشكلات في إمدادات في محطات الطاقة.من جهتها، أوضحت شركة الكهرباء الوطنية "تافانير"، أنها تعمل من أجل إبقاء المحطات قيد العمل لكنها حضّت على خفض استهلاك والكهرباء بنسبة 10 في المئة.وأعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الأربعاء، أنّه تمّ تحطيم الرقم القياسي لاستهلاك في خلال الساعات الـ24 الماضية، بواقع 681 مليون متر مكعب.وذكر التلفزيون الرسمي أن درجات الحرارة انخفضت إلى 19 درجة مئوية تحت الصفر خلال الليل في مدينة همدان، ما يجعلها أبرد عاصمة إقليمية.وتبرر بانتظام عمليات الإغلاق المماثلة بالطقس القاسي ونقص الوقود. وفرضت قيود مماثلة السبت، وهو يوم عمل في إيران، للحد من استخدام الطاقة.وحذّرت توقعات الأرصاد الجوية للأربعاء من أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح قوية في 13 محافظة، مع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية خصوصا في الشمال.وفي جبال زاغروس على مسافة نحو 300 كيلومتر غرب طهران، ما زالت 60 قرية معزولة بسبب الثلوج فيما تنظم عمليات توصيل جوي لتوفير الإمدادات، وفق ما أوردت وكالة تسنيم للأنباء.