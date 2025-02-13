بعد هذا الفيديو.. هل كشف ابن بشار الأسد مكان ابيه؟

وظهر الأسد نجل الرئيس السوري السابق الأسد، وهو يتمشى في روسيا، موثقا اللحظة بفيديو "سيلفي"، أكد من خلاله أن المنشورات الأخيرة له حقيقية، وذلك قبل أن توقف منصة "إكس" حسابه.



وبدا سائرا في في حي راق، تبين بعد التدقيق إنه "بولشايا أوردينكا"، أحد أبرز شوارع العاصمة موسكو، وأكثرها رمزية من الناحية التاريخية.



الموقع الذي أشار إليه نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، هو شمال "بولشايا أوردينكا"، وسط العاصمة موسكو، بالقرب من نهر .



كما يبعد الموقع الذي أشاروا إليه عن "الميدان الأحمر" 1.2 كم، ويبعد 1 كم فقط، عن الكرملين.

كما يقع مكان التصوير بالقرب من "معرض تريتياكوف الحكومي"، وهو معرض فني في موسكو، ويعتبر المستودع الأول للفنون الجميلة في العالم.

فيديو الأسد في

pic.twitter.com/46uHBsGY2X