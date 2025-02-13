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"الوعد الصادق 3" ام مباغتة من إسرائيل.. تقرير يكشف موعد القصف المرتقب
دوليات
2025-02-13 | 04:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,819 مشاهدة
السومرية
نيوز ـ دوليات
حذر تقرير استخباري أمريكي من احتمالية أن تشن اسرائيل هجومًا على المنشآت النووية الايرانية في حلول منتصف العام 2025.
وذكرت تقارير مخابرات متعددة صدرت في نهاية إدارة جو بايدن وبداية إدارة
دونالد
ترامب، إن مثل هذا الهجوم من شأنه تعطيل البرنامج النووي الإيراني لأسابيع أو أشهر مع تصعيد التوتر في المنطقة والمخاطرة باندلاع صراع أوسع نطاقًا، بحسب ما أورده تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
ولم يعلق البيت الأبيض عن التقرير حيث اكدت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية ووكالة المخابرات
المركزية
(سي.آي.إيه) ووكالة استخبارات الدفاع ومكتب مدير المخابرات الوطنية رفضوا التعليق.
وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض براين هيوز للصحيفة، أن
ترامب
"لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".
وأضاف هيوز لـ "واشنطن بوست": "في حين يفضل التفاوض على حل لقضايا
الولايات المتحدة
طويلة الأمد مع النظام الإيراني سلميًّا، فإنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تكن
إيران
مستعدة لهذا، وفي وقت قريب".
من جانبه، صرح اللواء محمد جعفر أسدي، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء، أن
إيران
لا تسعى للحرب، لكن، كما أكد قائد الثورة الاسلامية، فإن عصر "اضرب واهرب" قد انتهى.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد محمد جعفر أسدي، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء والقائد السابق للقوات الاستشارية الإيرانية في سوريا، شارك في برنامج حواري خاص.
وفي رده على سؤال حول الاختلاف بين طبيعة "الوعد صادق 3" و"الوعد صادق 1 و2"، قال اللواء أسدي: "بالتأكيد ستكون هناك اختلافات، كما كان هناك اختلاف كبير بين 1 و2. في الوعد الصادق 1، وضعت أوروبا وأمريكا ثلاث خطوط دفاعية في العراق والأردن وفلسطين المحتلة، واستخدموا جميع إمكانياتهم الجوية لمنع صواريخنا من الوصول إلى الأراضي المحتلة لكن الأمر كان مختلفاً تماماً في الوعد الصادق 2 موكدا إن وعد الصادق 3 ستكون مختلفة دون أن يتطرق الى التفاصيل العسكرية."
وأضاف اللواء أسدي قائلاً: "على الرغم من أن أمريكا وأوروبا وهذا الكيان المزيف يظهرون للعالم بمظهر منسجم، إلا أن أوضاعهم الداخلية أسوأ مما نتخيل. هم ليسوا موحدين، والعلاقات بين الأحزاب الأمريكية ليست كما يبدو، حيث يتعارضون بشكل جدي فيما بينهم. نعم، يقفون ضدنا بثبات، لكن داخل صفوفهم لا يوجد انسجام حقيقي، وخاصة في الوضع الراهن في تل أبيب، حيث أنهم يواجهون خلافات عميقة".
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