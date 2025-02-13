لبنان.. "الرؤساء الثلاثة" يتسلمون دعوات للمشاركة بتشييع السيد نصر الله

وتسلّم عون، دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، وذلك خلال استقباله وفدا من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد.واستقبل نبيه بري بعد ظهر اليوم وفدا من كتلة" الوفاء للمقاومة" ضم رئيس النائب محمد رعد والنائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي.وسلم الوفد لرئيس دعوة للمشاركة في تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين.كما استقبل رئيس نواف عصر اليوم في مكتبه في السرايا الحكومي، ذات الوفد، وتسلم دعوة للمشاركة في التشييع.وكان أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم قال أن موعد تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، هو يوم الأحد 23 فبراير 2025.يذكر أن "إسرائيل" اغتالت في 27 سبتمبر الماضي، السيد حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، وتبعت ذلك حرب استمرت نحو شهرين.