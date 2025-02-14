تل ابيب تعترف: خسرنا الحرب أمام حماس

نيوز – دولي

اعتبر الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي اللواء جيورا إيلاند، الحرب التي شنتها على أنها "فشل ذريع"، وأن "حماس" تمكنت من فرض إرادتها على تل أبيب".

وفي مقابلة مع "إذاعة 103FM" العبرية، قال إيلاند: "إسرائيل لم تحقق أهدافها في الحرب، بل على العكس، باتت حماس هي من تملي شروطها. يجب أن نعترف بهذا الواقع بدلا من خلق توقعات غير واقعية".

ووضع إيلاند معيارين أساسيين لتقييم نتائج الحرب بعيدا عن الاعتبارات السياسية والشعبوية: الأول من هو الذي حقق أهدافه؟، والثاني من الذي نجح في فرض إرادته على الآخر؟".

وأوضح: "وفقا لهذين المعيارين، فإن لم تحقق أهدافها، بينما استطاعت حماس فرض شروطها".

وأشار إيلاند إلى أن "حماس لم تعد مجرد حركة، بل أصبحت كيانا فعليا أشبه بدولة التي تتحكم بالمجريات، مستشهدا باتفاق تبادل الأسرى، الذي أجبر على فتح معبر رفح والانسحاب من نتساريم والسماح بعودة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى شمال وإدخال إمدادات إنسانية ومعدات، تعتبر بداية لإعادة الإعمار في القطاع".