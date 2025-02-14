لبنان يحيي الذكرى العشرين لاغتيال "رفيق الحريري"

وتشهد ساحة الشّهداء انتشارًا أمنيًّا كثيفًا وإجراءات مشدّدة، قبيل مرتقبة لرئيس الحكومة السّابق سعد الحريري الظهر اليوم.وكان رئيس الحكومة نواف قد زار الضّريح برفقة رئيس الحكومة طارق متري، وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة حنين ووزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، وكان في استقبالهم العام لـ"تيّار المستقبل" أحمد الحريري.كما زار الضرّح كلّ من رئيس "الحزب التقدّمي الإشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من "التقدّمي" وكتلة "اللقاء الدّيمقراطي"، السّفيرة الأميركيّة لدى ليزا جونسون الّتي وضعت إكليلًا باسم سفارة بلادها على الضّريح، السّفير الرّوسي لدى ألكسندر روداكوف، رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، بالإضافة إلى شخصيّات سياسيّة واجتماعيّة.وقتل رفيق الحريري الذي تولى رئاسة الوزراء لفترات طويلة اعتبارا من العام 1992 وحتى استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004، في 14 شباط/فبراير 2005 بتفجير استهدف موكبه في بيروت، ما خلّف 22 قتيلا و226 جريحا.تحت شعار "بالعشرين ع ساحتنا راجعين"، دعا سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، مناصريه الى المشاركة في إحياء الذكرى بيروت، حيث ضريح والده ورفاقه، بدءا من العاشرة صباحا (8,00 ت غ) حتى الثانية بعد الظهر، على أن يلقي .ووصل الحريري، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، مساء الثلاثاء الى بيروت، بعد أسابيع من انتخاب جوزاف عون رئيسا ومن ثم تشكيل حكومة برئاسة نواف .وقال مصدر مقرب من الحريري لوكالة فرانس برس إن الحريري "سيقارب في كلمته المتغيرات التي حصلت في والمنطقة" موضحا أن مناصريه "يطالبونه بالعودة الى العمل السياسي".وأوضح أن الحريري، الذي نادرا ما عبّر عن مواقف سياسية منذ مغادرته لبنان، "سيرسم في كلمته خارطة طريق للمستقبل" من دون أن يعني ذلك استئنافه نشاطه السياسي فورا.