لبنان يحيي الذكرى العشرين لاغتيال "رفيق الحريري"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الكون في كفة
من
08:00 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-516395-638751235657410490.jpg
لبنان يحيي الذكرى العشرين لاغتيال "رفيق الحريري"
دوليات
2025-02-14 | 04:51
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
129 مشاهدة
السومرية
نيوز – دوليات
بدأت الحشود الجماهيريّة المشارِكة في إحياء الذّكرى العشرين لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، بالتّوافد إلى ساحة الشهداء
في وسط
بيروت، تزامنًا مع توافد شخصيّات سياسيّة ودبلوماسيّة وفاعليّات إلى ضريح الحريري.
وتشهد ساحة الشّهداء انتشارًا أمنيًّا كثيفًا وإجراءات مشدّدة، قبيل
كلمة
مرتقبة لرئيس الحكومة السّابق سعد الحريري الظهر اليوم.
وكان رئيس الحكومة نواف
سلام
قد زار الضّريح برفقة
نائب
رئيس الحكومة طارق متري، وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة حنين ووزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار، وكان في استقبالهم
الأمين
العام لـ"تيّار المستقبل" أحمد الحريري.
كما زار الضرّح كلّ من رئيس "الحزب التقدّمي الإشتراكي" النّائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من "التقدّمي" وكتلة "اللقاء الدّيمقراطي"، السّفيرة الأميركيّة لدى
لبنان
ليزا جونسون الّتي وضعت إكليلًا باسم سفارة بلادها على الضّريح، السّفير الرّوسي لدى
لبنان
ألكسندر روداكوف، رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، بالإضافة إلى شخصيّات سياسيّة واجتماعيّة.
وقتل رفيق الحريري الذي تولى رئاسة الوزراء لفترات طويلة اعتبارا من العام 1992 وحتى استقالته في تشرين الأول/أكتوبر 2004، في 14 شباط/فبراير 2005 بتفجير استهدف موكبه في بيروت، ما خلّف 22 قتيلا و226 جريحا.
تحت شعار "بالعشرين ع ساحتنا راجعين"، دعا سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، مناصريه الى المشاركة في إحياء الذكرى
في وسط
بيروت، حيث ضريح والده ورفاقه، بدءا من العاشرة صباحا (8,00 ت غ) حتى الثانية بعد الظهر، على أن يلقي
كلمة
.
ووصل الحريري، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، مساء الثلاثاء الى بيروت، بعد أسابيع من انتخاب جوزاف عون رئيسا ومن ثم تشكيل حكومة برئاسة نواف
سلام
.
وقال مصدر مقرب من الحريري لوكالة فرانس برس إن الحريري "سيقارب في كلمته المتغيرات التي حصلت في
لبنان
والمنطقة" موضحا أن مناصريه "يطالبونه بالعودة الى العمل السياسي".
وأوضح أن الحريري، الذي نادرا ما عبّر عن مواقف سياسية منذ مغادرته لبنان، "سيرسم في كلمته خارطة طريق للمستقبل" من دون أن يعني ذلك استئنافه نشاطه السياسي فورا.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
لبنان.. حريق في مطار رفيق الحريري (فيديو)
09:02 | 2025-02-02
كأنها بعمر العشرين.. الفنانة سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ67 (صور)
03:09 | 2025-01-11
انتحار فتاة عشرينية حرقاً بسبب أهلها في واسط
11:05 | 2025-02-11
بالفيديو: رصاصة غادرة تنهي حياة عشريني بمشاجرة دامية في جميلة
03:33 | 2025-01-30
لبنان يحيي الذكرى العشرين
اغتيال "رفيق الحريري"
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عطلة الخميس في هذه المحافظات
محليات
52.85%
13:00 | 2025-02-12
عطلة الخميس في هذه المحافظات
13:00 | 2025-02-12
الطقس يفتح صندوق مفاجآته.. عاصفة شتوية محتملة في العراق "الأولى منذ 10 سنوات"
أخبار الطقس
17.32%
00:29 | 2025-02-13
الطقس يفتح صندوق مفاجآته.. عاصفة شتوية محتملة في العراق "الأولى منذ 10 سنوات"
00:29 | 2025-02-13
المناطق التي ستشهد امطار وثلوج غدا
محليات
15.92%
11:00 | 2025-02-12
المناطق التي ستشهد امطار وثلوج غدا
11:00 | 2025-02-12
ضجة في الأوساط العراقية.. البنك المركزي يرفع عمولة سحب الرواتب الى الضعف ويزيد "أرباح المصارف"
اقتصاد
13.91%
02:11 | 2025-02-13
ضجة في الأوساط العراقية.. البنك المركزي يرفع عمولة سحب الرواتب الى الضعف ويزيد "أرباح المصارف"
02:11 | 2025-02-13
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
علناً
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Celebrity
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
Celebrity
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
10:45 | 2025-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
10:45 | 2025-02-13
العراق في دقيقة
13-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-13
العراق في دقيقة
13-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-13
Morning Live
من الحب إلى الغيرة.. العلاقة المعقدة بين العمة والكنة - حلقة ٢٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-13
Morning Live
من الحب إلى الغيرة.. العلاقة المعقدة بين العمة والكنة - حلقة ٢٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-13
ناس وناس
ناحية يثرب جنوب صلاح الدين - الحلقة ٢١٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-13
ناس وناس
ناحية يثرب جنوب صلاح الدين - الحلقة ٢١٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-13
بعد التحري
توقف استيراد الغاز الإيراني يهدد كهرباء العراق بصيف لاهب - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-12
بعد التحري
توقف استيراد الغاز الإيراني يهدد كهرباء العراق بصيف لاهب - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-12
من الأخير
الفصـ ائل تفاوض.. بانتظار اتجاه الرياح - حلقة ٧٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-12
من الأخير
الفصـ ائل تفاوض.. بانتظار اتجاه الرياح - حلقة ٧٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-12
استديو Noon
تجاوز العلاقة 12-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-12
استديو Noon
تجاوز العلاقة 12-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-12
صباحكم أحلى مع سلمى
اللو زرعوه و ماخضر 12-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-12
صباحكم أحلى مع سلمى
اللو زرعوه و ماخضر 12-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-12
الأكثر مشاهدة
علناً
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
علناً
قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة - الحلقة ٢٩ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-13
Celebrity
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
Celebrity
الشاعر الشعبي عادل الاسدي - الحلقة ٤٤ | season 3
14:30 | 2025-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
10:45 | 2025-02-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
10:45 | 2025-02-13
العراق في دقيقة
13-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-13
العراق في دقيقة
13-02-2024 | 2025
12:30 | 2025-02-13
Morning Live
من الحب إلى الغيرة.. العلاقة المعقدة بين العمة والكنة - حلقة ٢٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-13
Morning Live
من الحب إلى الغيرة.. العلاقة المعقدة بين العمة والكنة - حلقة ٢٢٠ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-13
ناس وناس
ناحية يثرب جنوب صلاح الدين - الحلقة ٢١٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-13
ناس وناس
ناحية يثرب جنوب صلاح الدين - الحلقة ٢١٦ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-13
بعد التحري
توقف استيراد الغاز الإيراني يهدد كهرباء العراق بصيف لاهب - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-12
بعد التحري
توقف استيراد الغاز الإيراني يهدد كهرباء العراق بصيف لاهب - الحلقة ٤٣ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-12
من الأخير
الفصـ ائل تفاوض.. بانتظار اتجاه الرياح - حلقة ٧٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-12
من الأخير
الفصـ ائل تفاوض.. بانتظار اتجاه الرياح - حلقة ٧٦ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-12
استديو Noon
تجاوز العلاقة 12-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-12
استديو Noon
تجاوز العلاقة 12-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-12
صباحكم أحلى مع سلمى
اللو زرعوه و ماخضر 12-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-12
صباحكم أحلى مع سلمى
اللو زرعوه و ماخضر 12-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-12
اخترنا لك
ما قصة الطائرة التركية التي لم تهبط بمطار دمشق؟
05:29 | 2025-02-14
شجار بين الركاب يجبر طائرة على الهبوط اضطراريا
05:27 | 2025-02-14
من هو منفذ عملية الدهس في ميونيخ؟
05:09 | 2025-02-14
رسالة عاجلة للعرب والمسلمين
04:29 | 2025-02-14
"من اجل سلوان موميكا".. حاول حرق القرآن فتلقى الرد المناسب
04:11 | 2025-02-14
كيف ردت طهران على بيروت بعد رفضها هبوط طائرة إيرانية
04:10 | 2025-02-14
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
بعد الغاء استثناء العراق من الغاز الايراني.. الصيف الجاي راح يكون لاهب وضحيته؟
العراقيون فقط
العراقيون فقط
النظام السياسي
النظام السياسي
المولدات تعوض
المولدات تعوض
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.