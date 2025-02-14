"القسام" تعلن أسماء 3 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم غداً

وذكر المتحدث باسم كتائب القسام، ابو عبيدة، أن "الأسرى الذين سيفرج عنهم هم ساشا تروبنوف، وساغي ديكل حن، ويائير هورن".من جانبها، قالت للصليب التي تسهل عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين بين حركة "حماس" وإسرائيل، الجمعة، إنها قلقة للغاية بشأن وضع الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في .ومنذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار بين و"حماس" في 19 يناير (كانون الثاني) أجرى الجانبان 5 عمليات تبادل أسرى.