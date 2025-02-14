غدا.. الافراج عن أكبر دفعة من الأسرى الفلسطينيين

يأتي ذلك مقابل إفراج الفصائل الفلسطينية المسلحة في عن ثلاث رهائن المقرر في اليوم ذاته أيضا.وأعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أنهما ستفرجان عن ثلاث رهائن إسرائيليين، أحدهم يحمل الجنسية الأمريكية وآخر يحمل الجنسية الروسية، ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى مع .وقال إعلام الأسرى، التابع لحماس إنه "بعد المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الإسرائيليين، سيتم الإفراج غدًا السبت وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل عن 36 أسيرًا محكومين بالسجن المؤبد، و333 أسيرًا ممن اعتقلتهم في قطاع خلال عمليتها البرية بعد هجوم السابع من أكتوبر عام 2023".وهذا هو العدد الأكبر من دفعات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار، الذي يتخلله تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.وسبق الإفراج المرتقب عن هذه الدفعة من الرهائن عقبات هددت استكمال تطبيق الاتفاق.وأعلنت حماس تأجيل تسليمهم بسبب انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، من بينها تأخير إدخال مستلزمات إيواء ومعدات ثقيلة لرفع الأنقاض.