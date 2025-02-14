برلين: استبعاد الاتحاد الأوروبي من محادثات أوكرانيا سيؤثر على علاقتنا بواشنطن

وقال بيستوريوس في مؤتمر ميونيخ للأمن: "قد يكون ذلك بمثابة نقطة تحول في العلاقات عبر الأطلسي ذات الأبعاد التاريخية".وأضاف: "استبعاد الاتحاد الأوروبي يهدد مساراتنا نحن والولايات المتحدة بالذهاب في اتجاهات مختلفة، مما يؤثر على علاقاتنا الثنائية".ويرجح المراقبون إجراء مفاوضات ثنائية بين موسكو وواشنطن حول أوكرانيا بمعزل عن أوروبا وأوكرانيا نفسها.بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، أن وروسيا وأوكرانيا ستعقد اجتماعا على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى في المملكة العربية الأسبوع المقبل.كما أعلن أيضا أن ممثلين رفيعي المستوى من والولايات المتحدة وأوكرانيا سيلتقون في مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي سيعقد من 14 إلى 16 فبراير الجاري.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق عن نيته "إنهاء النزاع" في أوكرانيا والتحدث مع وأوكرانيا حول التسوية ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت قريب، لكن الجانب الروسي لم يؤكد إحراز أي تقدم في هذا الخصوص خلال الأيام الأخيرة.