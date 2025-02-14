الرئيس البرازيلي: سنرد "بالمثل" على الرسوم الجمركية الأمريكية

وقال لولا لإذاعة "كلوب دو بارا" البرازيلية: "لا شكّ أنه ستكون هناك معاملة بالمثل" من البرازيل، أكبر مصدر للصلب إلى بعد كندا.ووقّع الرئيس الأمريكي، الخميس، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية بلغت 25% على واردات الصلب.وصدّرت 4.08 مليون طن من إلى في عام 2024.وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أكد وزير العلاقات المؤسسية البرازيلي ألكسندر باديلا أن بلاده لا تسعى لخوض حرب مع الولايات المتحدة، رغم تعهد لولا بالرد على أي رسوم أمريكية بالمثل.وقال الرئيس البرازيلي إن بلاده تفضل "تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة" وتعزيز التجاري مع أكبر شريك تجاري للبرازيل بعد .وكان قد فرض رسومًا جمركية مماثلة على الصلب خلال فترة ولايته الأولى لحماية المنتجين الأمريكيين من المنافسة غير العادلة، مع اعفاء من تلك الرسوم بعد موافقتها على حصص استيراد.