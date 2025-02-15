الرئيس اللبناني: ما حدث على طريق مطار بيروت تصرفات مرفوضة والمنفذون سينالون العقاب

نيوز – دولي

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن ما حدث الماضية على طريق المطار وفي بعض مناطق بيروت، تصرفات مرفوضة ومدانة، منوها بأن القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار.

وتابع عون التطورات المتعلقة بقطع الطرق وإشعال النيران وأعمال الشغب، وأصدر توجيهاته للجيش والقوى الأمنية بوقف هذه الممارسات، وفتح جميع الطرق، وإزالة العوائق من الشوارع.

وشدد على "ملاحقة المخلّين بالأمن واعتقالهم، وإحالتهم إلى الذي باشر تحقيقاته الميدانية"، وفق الرئاسة .

ودان عون "الاعتداء الذي تعرض له موكب قائد اليونيفيل أثناء مروره على طريق المطار، واطمأن على حالته بعد إصابته بجروح"، وأكد أن "المعتدين سينالون عقابهم".

وأهاب "بعدم الانجرار وراء دعوات مشبوهة قد تؤدي إلى تكرار ممارسات مشابهة"، مشدداً على أن "التعبير عن أي موقف يجب أن يكون سلمياً".