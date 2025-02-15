لبنان.. توقيف 25 شخصا بعد الاعتداء على قوّات "اليونيفيل"

نيوز – دولي

أعلنت اللبنانية، اليوم السبت، عن توقيف 25 شخصا بعد الاعتداء على قوّات "اليونيفيل".

وقال أحمد الحجار في تصريح تابعته نيوز، ان "الاعتداء على قوّات "اليونيفيل" يعتبر جريمة وستتم الملاحقة بكل جدية لتوقيف الفاعلين"، مبينا ان "هناك اكثر من 25 موقوفاً". وأضاف "طلبت اتخاذ التدابير للمحافظة على والاستقرار وطمأنة المواطنين".

