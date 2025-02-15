بعد منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في بيروت.. أول موقف من حزب الله

وقال عزّ الدين: "المستغرب أنّ طائرة مدنيّة تقل لبنانيين متجذرين في هذه الأرض وهم الأكثر انتماء لهذا الوطن، نحن ننتمي لهذه الأرض بالدم وقدمنا فلذات أكبادنا فداءً للوطن وكرامته وعندما حدث وحدث الإنتصار هو لم يكن انتصاراً شيعيّا بل كان انتصارا وطنيّا وانتصارا لبنانيّا وعربيّا".وتساءل: "على أيّ أساس تُمنع الطائرة من الهبوط، هل هي املاءات الصهيانية أمّ رضوخاً لإرادة الخارج أو أن هناك إنصياعا أدّى إلى ذلك".وختم عزّ الدين حديثه: "يجب تصويب هذا الخطأ وندعو إلى معالجة هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، لمنع تكرار ما حصل في مطار بيروت".وفي سياق خروقات واعتداءات الجيش الإسرائيلي قال عز الدين: "العدوّ الإسرائيلي يريد البقاء في 5 نقاط أساسيّة وإستراتيجية وهذا أمرٌ مرفوض ومدان ولا قيمة له، وإنّ الإتفاق يجب أن ينتهي من فترة الشهرين لكن العدوّ بقي رغماً عن الحكومة اللبنانيّة وإرادة الشعب تحت عنوان ميزان القوى".وشدد على أن كل وجود العدوّ غير شرعي وغير قانوني وهو وجود باطل لأنه قائم على الإجرام وعلى اغتصاب الأرض وعلى تشريد الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا لا مكان له وطالما هذا موجود لن تعرف المنطقة الاستقرار والهدوء على الإطلاق.ولفت عز الدين إلى أنه رغم كل التمادي من قبل إلا أننا لن نسمع حتى الآن أي كلمة إدانة أو تقديم شكوى لمجلس الأمن على إختراق العدوّ للسيادة اللبنانيّة والاعتداء عليه".