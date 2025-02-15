ما قصة الابن الـ 13 لـ "إيلون ماسك".. آشلي كلير تكشف

كشفت المؤثرة أنها أنجبت طفل ماسك الثالث عشر، ليواصل مالك "تسلا" دوره في "إنقاذ البشرية" على حد تعبيره.أعلنت المؤثرة آشلي سانت عبر حسابها على منصة "إكس"، مساء الجمعة، أنها أنجبت طفلًا من قبل 5 أشهر، مشيرةً إلى أنها لم الأمر سابقًا لحماية خصوصية الرضيع وسلامته، لكن بعض وسائل الإعلام بدأت بالتطرق إلى الأمر، مما دفعها لكشف الحقيقة.ورغم الضجة التي أحدثها هذا الإعلان، لم يعلق حتى الآن على الخبر، حيث واصل نشر تغريدات حول مواضيع أخرى دون أي إشارة مباشرة إلى الموضوع، على الرغم من أنه يتابع سانت على المنصة.بحسب صحيفة "نيوزويك"، فقد كان أبًا لـ12 طفلًا قبل هذا الإعلان، ليصبح الجديد هو رقم 13. ورغم الجدل الذي يحيط بحياته الشخصية، إلا أن ماسك كان دائمًا يدعو إلى زيادة معدلات الإنجاب، معتبرًا أن البشرية تواجه أزمة انخفاض في عدد السكان.ماسك لطالما عبر عن رأيه بأن إنجاب الأطفال ضرورة لمستقبل البشرية، وفي عام 2023، كتب عبر إكس: "يجب أن نخلق الجيل القادم من البشر، وإلا سنغرق في الفناء!".كما انتقد القوانين التي يرى أنها تفرض عقوبات مالية غير عادلة على الآباء والأمهات بدلًا من تحفيزهم على الإنجاب.