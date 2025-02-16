على الدول وضع خطط لمنع التهجير.. الشيخ نعيم قاسم: فلسطين من البحر للنهر

نيوز – دولي

ادان العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم الاحد، ان ارض فلسطين من البحر الى النهر، فيما دعا العربية والإسلامية الى وضع خطط لمنع التهجير.

وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمة له تابعتها نيوز، ان "مواقف ترامب من القضية الفلسطينية خطيرة جداً وتريد إنهاء فلسطين والشعب الفلسطيني وهي عملية إبادة سياسية"، مبينا ان "الإبادة السياسية التي يريدها ترامب بالتعاون مع نتنياهو ليس لها قابلية للتطبيق مع هذا الشعب الفلسطيني الصامد".

وأضاف "ندين ونرفض بشدة أي تهجير للفلسطينيين إلى أي مكان والى مصر والأردن والسعودية وعلى هذه ان تكون متعاونة في رفض ذلك"، لافتا الى انه "ثبت اليوم أكثر من أي وقت مضى أن كل ما تفعله "إسرائيل" هو بإدارة وقيادة أميركية وأن وظيفتها تحقيق أهداف أميركا التوسعية".

وتابع ان "الصمت والدولي خلال العدوان هو الذي ساعد في الوصول الى هذا الموقف الأميركي"، موضحا ان "الكل يشهد أن الثنائي الوطني هو الذي أكمل مسار الانتخابات الرئاسية وكنا جزءا لا يتجزأ من صناعة الوفاق الوطني".

وذكر "اننا نعتبر ان فلسطين من البحر الى النهر ولن نترك شعبها وحيداً"، داعيا "الدول العربية والاسلامية لوضع برامج وخطط لمنع التهجير وحزب الله اول الحاضرين لدعمها".

وشدد على ضرورة "أن تنسحب "إسرائيل" في 18 شباط بالكامل ومن مسؤولية الدولة أساساً وحصراً أن تعمل بكل جهد ليحصل ذلك"، موضحا "إذا بقي الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ولم ينفذ الاتفاق فلن نقول له كيف سيتم التعامل معه".