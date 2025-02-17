قائد قسد يهنئ الشرع ويدعوه لزيارة شمال شرق سوريا

وأعرب عبدي في مقابلة مع موقع "نورث برس" عن أمله في أن "يتمكن الشرع من قيادة خلال هذه الفترة الحساسة"، مؤكدا دعم قواته "لأي جهود تصب في تحقيق الاستقرار والوحدة الوطنية".كما دعا قائد "قسد"، الرئيس السوري لزيارة مناطق شمال وشرق سوريا، موضحا أن "هناك نقاط اتفاق مع دمشق، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد النقاش"، لافتا إلى أن "قسد تلتزم بوحدة على أساس العدالة والمساواة بين جميع السوريين، بعيدا عن التمييز أو المحاصصة".وأكد عبدي أن دمشق "طلبت منهم إخراج المقاتلين غير السوريين من صفوف قسد وتسليم الملف الأمني بما يشمل السجناء من تنظيم ليكونوا تحت مسؤولية الحكومة السورية وعودة مؤسسات الحكومة إلى العمل في شمالي وشرقي سوريا".وتعقيبا على طلبات دمشق، قال عبدي إنهم من جانبهم، "منفتحون على في هذا المجال، إيمانا بأن حماية المنطقة ومحاربة الإرهاب مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقا عالي المستوى بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا". كاشفا أنه "يعمل على زيارة دمشق مرة أخرى لمناقشة خطة عمل واضحة لتطبيق ما يتم طرحه".