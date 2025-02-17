ظن أنهما فلسطينيان.. أمريكي يطلق النار على إسرائيليين

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن السلطات المحلية ووسائل الإعلام، فإن المشتبه به مردخاي برافمان البالغ من العمر 27 عاما، تم اتهامه بجرم محاولة القتل واحتجازه يوم أمس الأحد لإطلاقه النار يوم السبت الماضي.وأكد في الشرطة تقارير سابقة من وسائل إعلام محلية تفيد بأن برافمان قال في مقابلة مع الشرطة إنه في أثناء قيادته لشاحنته في بيتش، رأى شخصين اعتقد أنهما فلسطينيان، فتوقف وأطلق النار عليهما وقتلهما.ومع ذلك، نجت الضحيتان حيث أصيب أحدهما في الكتف بينما أصيب الآخر في الساعد، وتبين أنهما زائران إسرائيليان وليسا فلسطينيين، وفقا للشرطة.ويقول حقوق الإنسان إن "هناك زيادة في الكراهية ضد والفلسطينيين والكراهية لليهود في منذ بداية حرب إسرائيل، الحليفة للولايات المتحدة، ضد بعد هجوم 7 أكتوبر 2023".