تحذير من السفارة الأميركية لمواطنيها.. ما علاقة يوم تشييع السيد نصرالله؟

ودعت السفارة الأميركية مواطنيها إلى تجنب منطقة بئر حسن بما في ذلك مطار بيروت يوم الأحد 23 شباط 2025 بالتزامن مع تشييع العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد حسن نصرالله. وحثت على توخي الحذر بالقرب من أي تجمعات كبيرة ومتابعة المحلية للحصول على التحديثات.في سياق آخر، أشارت المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، إلى أنه "سيتم إقفال المطار وتوقّف حركة الإقلاع والهبوط من وإلى المطار بتاريخ 23 شباط 2025 ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهراً ولغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه حسب التوقيت المحلي".