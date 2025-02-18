نعده احتلالا.. لبنان يحذر من استمرار الوجود الإسرائيلي

وجاء في بيان الرئاسة إنه من حق إلى كافة الوسائل الممكنة لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب .وشدد على أن "استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في الأراضي يُعتبر احتلالا".كما أكدت الرئاسة إلى الدولي لمعالجة مسألة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.ويأتي ذلك في الوقت الذي تنتهي فيه مهلة محددة لانسحاب القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين وحزب الله اللبناني العام الماضي.