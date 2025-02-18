مصر تعلن تأجيل "القمة العربية الطارئة" رسمياً.. ما هو الموعد الجديد؟

وأصدرت الوزارة بيانا، قالت فيه إن مصر ستستضيف القمة في الرابع من مارس، "في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي".وأضاف البيان: "تم تحديد الموعد الجديد بعد مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة العربية، على مستوى القمة، وبالتشاور مع العربية".وكان العام المساعد لجامعة العربية، السفير حسام زكي، قد صرح الإثنين، أنه من المحتمل أن يتم تأجيل القمة، التي كان من المقرر عقدها في مصر يوم 27 فبراير الجاري. وأرجع زكي التأجيل المحتمل إلى "اعتبارات لوجستية مرتبطة بجداول قادة العربية".أعلن العام المساعد لجامعة العربية، السفير حسام زكي، أن "من المحتمل أن يتم تأجيل" القمة العربية الطارئة، التي كان من المقرر عقدها في مصر يوم 27 فبراير الجاري.وفيما يتعلق بأجندة القمة، أوضح زكي أنها تهدف إلى "توحيد الموقف بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقًا الإدارة الأميركية".وأضاف أن مصر "ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل محلية، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد اقترح خطة تقضي بتولي الولايات المتحدة زمام الأمور في قطاع غزة، ونقل سكانه الفلسطينيين إلى دول أخرى، على رأسها مصر والأردن، وهو ما قوبل برفض العربية والفلسطينيين.وفي هذا الصدد، أكد زكي أن الموقف من الخطة الأميركية "سيتبلور بشكل أوضح خلال الحوار الرسمي مع الجانب الأميركي"، لكنه شدد على أن الأساس "يجب أن يكون احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".وحول القمة الخماسية التي ستُعقد في الرياض، والتي تضم مصر والسعودية والأردن والإمارات وقطر، قال زكي إن هذه "حافظت على تنسيق مستمر منذ بداية الحرب في غزة، عبر اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية والمسؤولين المعنيين".وأوضح أن "إمكانية دعوة فلسطين لحضور هذه القمة واردة"، لافتًا إلى أنها قد تشهد التوصل إلى "إطار عام للموقف يُطرح لاحقًا على جامعة العربية".