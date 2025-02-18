توقف حركة الإقلاع والهبوط وإغلاق مطار بيروت

أعلنت المديريّة العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي في أنه سيتم إقفال المطار وتوقّف حركة الإقلاع والهبوط من وإلى المطار يوم الأحد 23 فبراير (شباط) الحالي، بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه، بحسب التوقيت المحلي.







وتم عدد كبير من الحجوزات من وإليها يوم تشييع نصر طريق المطار.



وكان العام لـ"حزب الله" نعيم قد تحدث عن تشييع نصر الله والسيد صفي الدين، وأشار إلى ضرورة أوسع مشاركة.

ويوافق هذا التاريخ الموعد الرسمي لتشييع العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصر الله.وتم عدد كبير من الحجوزات من وإليها يوم تشييع نصر طريق المطار.وكان العام لـ"حزب الله" نعيم قد تحدث عن تشييع نصر الله والسيد صفي الدين، وأشار إلى ضرورة أوسع مشاركة.