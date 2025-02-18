مصر تؤجل القمة العربية الاستثنائية بالقاهرة إلى 4 آذار المقبل

وكانت قد تحدثت مصادر دبلوماسية عربية، أن هناك توجهاً لتأجيل العربية الطارئة المقررة في القاهرة في 27 فبراير/ شباط الحالي، لأسباب سياسية ترتبط بتوفير مزيد من الوقت لصياغة تصور بشأن ملف قطاع غزة، وتعذّر حضور عدد من القادة في التاريخ المذكور.وقالت المصادر إن تاريخ الرابع من مارس/آذار المقبل، يبدو هو التاريخ المحتمل لعقد القمة، موضحة أن هذا التأجيل مرتبط بثلاثة عوامل، أولها إتاحة مزيد من الوقت لصياغة تصور بشأن ملف غزة ومستقبلها وخطة إعادة الإعمار، ثانيها إقناع كل القادة بالمشاركة في القمة، بعد تردد بعض القادة في الحضور، إضافة إلى محاولة الحصول على تفاهمات مع الأطراف الفلسطينية حول مستقبل قطاع غزة.وجاء التوجّه للتأجيل مفاجئاً، بينما كان هناك اجتماع مقرر السبت الماضي، بين المصرية ومندوبي بعض الدول العربية لمناقشة ترتيبات تقنية تخص الطارئة. وذكرت المصادر أنه تأكد للجانب أن “الاتصالات التي أجريت في الأيام الماضية، أعطت مؤشرات بأن بعض القادة البارزين ليس لديهم الحماس الكافي ولم يؤكدوا حضور قمة القاهرة، خصوصاً أنها تأتي بعد أن تكون قمة الرياض قد أنهت تصورات الرؤية العربية المستقبلية وإعادة غزة، والتي ستطرح لاحقاً في قمة القاهرة.وألمحت المصادر إلى أن بعض الدول العربية قد ترى أن قمة الرياض التي من المقرر أن تجمع عدداً من القادة العرب، وتُعقد في 20 فبراير “هي الأهم، كونها التي تحدد صياغة المقترح العربي، وأن وجودها في قمة القاهرة هو للمصادقة على المقترح، ما يعني أن بعض الدول العربية لم تؤكد مشاركة قادتها في قمة القاهرة لغاية انتظار مضمون ما تقترحه قمة الرياض”.