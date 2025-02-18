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بعد اجرائه لعملية جراحية.. الكشف عن الحالة الصحية للملك عبد الله الثاني
دوليات
2025-02-18 | 11:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
707 مشاهدة
كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، في بيان عن الحالة الصحية للملك عبد الله الثاني عقب خضوعه لعملية جراحية في مدينة
الحسين
الطبية.
وجاء في بيان الديوان الملكي: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحب الجلالة الهاشمية
الملك
عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير عام 2025، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة
الحسين
الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر جلالته المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء".
وأضاف البيان: "يتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحب الجلالة الهاشمية
الملك
عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة على سلامة جلالته، ويدعو الله العلي القدير أن يمتعه بدوام
الصحة
والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه".
جدير بالذكر أن
الملك
عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا ظهرا أمس الأول في فيديو وثق لحظات عائلية لهم من داخل مستشفى
الأمير
هاشم بن عبدالله الثاني في محافظة العقبة جنوبي
الأردن
بمناسبة ولادة ابنتهم الأميرة إيمان مولودتها الأولى أمينة.
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