بعد اجرائه لعملية جراحية.. الكشف عن الحالة الصحية للملك عبد الله الثاني

وجاء في بيان الديوان الملكي: "يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحب الجلالة الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، أجرى اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر فبراير عام 2025، عملية بسيطة لمعالجة فتق جراحي في مدينة الطبية، تكللت بفضل الله بالنجاح، وقد غادر جلالته المستشفى، وسيعود إلى برنامج عمله اليومي غدا الأربعاء".وأضاف البيان: "يتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحب الجلالة الهاشمية عبد الله الثاني ابن الحسين، حفظه الله، والأسرة الأردنية الواحدة، بأسمى آيات التهنئة على سلامة جلالته، ويدعو الله العلي القدير أن يمتعه بدوام والعافية، ويكلأه برعايته وتوفيقه".جدير بالذكر أن عبد الله الثاني وزوجته الملكة رانيا ظهرا أمس الأول في فيديو وثق لحظات عائلية لهم من داخل مستشفى هاشم بن عبدالله الثاني في محافظة العقبة جنوبي بمناسبة ولادة ابنتهم الأميرة إيمان مولودتها الأولى أمينة.