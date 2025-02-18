الكشف عن سبب تأجيل انعقاد القمة العربية الطارئة

وأعلنت الخارجية المصرية الثلاثاء إرجاء موعد عقد العربية الطارئة إلى 4 مارس، مرجعة ذلك لاستكمال التحضير "الموضوعي واللوجستي" للقمة بعد التشاور مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة العربية على مستوى وبالتشاور مع العربية.وأكد وزير خارجية مصر الأسبق أن "تغيير موعد انعقاد الطارئة التي تستضيفها مصر بناء على طلب فلسطين وبتنسيق بحريني بسبب "الارتباطات وازدحام جدول أعمال العديد من قادة العربية" إضافة إلى عقد المصغرة في المملكة العربية بحضور عدد من القادة العرب".وأوضح الدبلوماسي السابق أن "الحكمة تقتضي وجود وقت بين قمة الرياض وقمة القاهرة "لبحث المستجدات الجديدة التي قد تطرأ خلال بعد انعقاد قمة الرياض".وركز على أن "القمة المصغرة التي ستعقد في الرياض في 20 بعد أيام ستحمل العديد من التأكيدات على المفاهيم التي صدرت عن اجتماع وزراء الخارجية ضد فكرة التهجير والتأكيد على أن القضية الفلسطينية "هي الشغل الشاغل للدول العربية".وشدد على ضرورة التحرك الفاعل، في ظل زيارة مرتقبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية لإجراء المباحثات الروسية الأمريكية، وهو ما يجب العمل والتنسيق الوثيق بين الدور العربية للخروج بموقف مغاير لخطة التهجير تجاه القضية الفلسطينية.وأكد الوزير السابق أن العربية الطارئة ستحمل 4 تأكيدات أساسية وواضحة في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، والتأكيد على ضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، والتأكيد على رفض التهجير بكافة أشكاله وصوره، والتأكيد على بدء التحرك لعملية سياسية واسعة لإقامة دولية فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية للسلام.