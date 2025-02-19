الكرملين يكشف الموعد المرجح للقاء بوتين وترامب

وقال بيسكوف إنّ "المحادثات مع واشنطن خطوة أولى نحو تسوية سلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا".وأوضح أنّ العلاقات بين والولايات المتحدة "لا يمكن إصلاحها في يوم واحد"، قائلاً: "هذه هي الخطوة الأولى، وهي طريق طويل للغاية بطبيعة الحال، فمن المستحيل إصلاح كل شيء في يوم واحد أو أسبوع واحد. لذلك، هناك طريق طويل أمامنا، وأمس تم اتخاذ الخطوة الأولى، ولكنها مهمة للغاية".ولفت بيسكوف إلى أنّ العلاقات بين موسكو وواشنطن بحاجة إلى ترميم، فقد تضررت بشكل متعمّد من قبل الإدارة السابقة لجو بايدن.وعُقدت في الرياض، يوم أمس الثلاثاء، محادثات روسية- أميركية رفيعة المستوى. وبحسب الروسية، فقد اتفق الطرفان على استئناف الاتصالات بشأن عدد من الدولية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤولية الاتحادية والولايات المتحدة كقوتين نوويتين.وعقد اللقاء في العاصمة السعودية بناءً على تعليمات من بوتين، وترامب. وفي الاجتماع، حدّد ممثلو موسكو وواشنطن مجموعة من التي تحتاج إلى حل قبل اجتماع رؤساء .