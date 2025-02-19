الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق العقوبات المفروضة على سوريا

وتنص مسودة الإعلان، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، على أن الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بها.وأضافت المسودة: "في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيّم ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية، وسيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديداً بناء على متابعة وثيقة للوضع في البلاد".ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول رفع العقوبات عن خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط.وفي وقت سابق، أعلن تعليق العقوبات على حركة والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في لمدة عام.وبدورها، أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي.وأكدت أن على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات".واعتبرت أن من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.ودعت 6 دول أعضاء في وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية.