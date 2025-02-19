الجيش الكويتي: مقتل جنديين من القوات البرية وإصابة آخرين

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان، إن "فرق التحقيق المختصة باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة المتبعة".من جهتها، نعت "ببالغ الحزن والأسى، المغفور لهم بأذن الله شهداء الواجب رقيب ـول أحمد هراط، ورقيب مساعد ضاحي صالح، من منتسبي القوة البرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".