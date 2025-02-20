"بثيابكم فقط".. طيران الشرق الاوسط يرفض نقل حقائب المسافرين اللبنانيين والعراق يتدخل

وقال الناشطون، أن "طيران الاوسط ارتكب فضيحة بحق اللبنانيين، حيث رفض نقل حقائب المسافرين اللبنانيين خلال عودتهم الى بلادهم من عبر مطار الدولي، وامرهم بركوب الطائرة بثيابهم فقط".ونشر الركاب اللبنانيون، على صفحاتهم الشخصية، ان "طيران الاوسط رفض نقل حقائبهم من مطار واصرت الشركة على نقلهم دون امتعتهم و "بثيابهم فقط"".فيما أشاروا الى ان "الشركة اكدت على اركاب انه ممنوع اي حقيبة كانت في تدخل الى طائرة".ونتيجة هذا التصرف، قامت العراقية، بتقديم رحلة خاصة للركاب العالقين وسمحت لهم بحمل ما يشاؤون من حقائب الى بلدهم لبنان دون اي سقف للوزن المسموح به.