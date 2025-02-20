تركيا تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا دون شروط مسبقة

وقال فيدان في خلال جلسة "الوضع الجيوسياسي العالمي" التي عقدت في إطار اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا: "لضمان تعافي بشكل ملموس، يجب رفع العقوبات المفروضة عليها دون شروط مسبقة”، مضيفاً أن “التطورات الأخيرة في تبشر بالأمل".وأشار إلى أن هناك التزام راسخ بضمان التعامل العادل مع جميع الجماعات العرقية والدينية.وشدد على التزام أنقرة الثابت بمكافحة الإرهاب والأخذ بعين الاعتبار مخاوف دول المنطقة.ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن السيطرة على الأسلحة الكيميائية تظل أولوية.