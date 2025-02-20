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واشنطن تضع شرطا لتخفيف عقوباتها عن روسيا
دوليات
2025-02-20 | 16:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
رويترز
1,062 مشاهدة
أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن
روسيا
قد تُمنح تخفيفا من العقوبات الأمريكية بناء على استعدادها للتفاوض على إنهاء حربها في أوكرانيا .
وقال بيسنت في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، أنه سيتحدث إلى نظيره الصيني غدا الجمعة لحث بكين على إعادة ضبط اقتصادها للتركيز على زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
وردا على سؤاله عما إذا كانت
الولايات المتحدة
مستعدة لزيادة العقوبات على
روسيا
أو تقليصها وفقا لمسار محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا، قال بيسنت "هذا توصيف جيد للغاية"، مضيفًا أن "الرئيس (دونالد ترامب) ملتزم بإنهاء هذا الصراع بسرعة كبيرة".
وقال الرئيس ترامب إنه قد يجتمع مع نظيره
الروسي
فلاديمير بوتين خلال الشهر الجاري لمناقشة وقف الحرب.
وأحجم بيسنت عن تحديد موعد اجتماع ترامب وبوتين، لكنه أكد أنه لن يحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك
المركزية
الأسبوع المقبل في جنوب أفريقيا "بسبب اعتبارات داخلية"، بحسب وكالة "رويترز".
وانتقد وزير الخزانة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم توقيعه على اتفاق بقيمة 500 مليار دولار لتوفير المعادن الحيوية للولايات المتحدة، ولتصعيده الحرب الكلامية مع ترامب، الذي اتهم زيلينسكي بأنه "دكتاتور".
وقال الوزير بيسنت إن زيلينسكي "أكد لي أنه سيوقع على صفقة المعادن في ميونيخ ولم يفعل".
ورفض زيلينسكي يوم أمس الأربعاء مطالب أمريكية بأن تدفع أوكرانيا لواشنطن 500 مليار دولار في صورة موارد معدنية، مقابل مساعدات تلقتها من
الولايات المتحدة
خلال الحرب.
وقال الرئيس الأوكراني إن
الولايات المتحدة
لم تقدم حتى الآن ما يقترب من ذلك المبلغ، كما لم تقدم أي ضمانات أمنية محددة في الاتفاق.
وفيما يتعلق بالاتصال الهاتفي مع نظيره الصيني، قال بيسنت إنه سيحث بكين على إجراء إصلاحات اقتصادية لتشجيع المزيد من الاستهلاك المحلي.
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