تقرير صادم.. اقتصاد سوريا يحتاج لـ50 عاما للتعافي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
03:00 AM
الى
04:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517183-638757157088081157.jpg
تقرير صادم.. اقتصاد سوريا يحتاج لـ50 عاما للتعافي
دوليات
2025-02-21 | 01:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
152 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
أعلن برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي عن حاجة
سوريا
إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموا
قويا
.
وحذر التقرير الأممي من استمرار حالة النمو البطئ التي تعيشها
سوريا
(1.3 سنويا) في الوقت الحالي، مؤكدا أن "حصول ذلك سيجعل من المدة اللازمة لتعافي الاقتصاد تمتد أكثر من نصف قرن".
وقال التقرير إن "9 من كل 10 أشخاص في
سوريا
يعيشون في فقر وإن واحدا من كل أربعة عاطل عن العمل".
ووفقا للتقرير، في العام الذي سبق اندلاع الحرب كان الناتج المحلي الإجمالي لسوريا 62 مليار دولار، وكان لديها معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، أما حاليا، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك.
وكشف التقرير عن تكلفة الحرب الاقتصادية حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي المفقود المقدر خلال الفترة من 2011 إلى 2024 حوالي 800 مليار دولار أمريكي.
ولفت التقرير الأممي إلى أن "سوريا تأثرت أيضا من حيث التنمية البشرية، حيث تراجعت 40 عاما في متوسط العمر المتوقع، ومستويات التعليم، والدخل الفردي".
وأشار تقرير برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي إلى أن "ما بين 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عامًا لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دُمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 مليون شخص في
سوريا
بحاجة إلى دعم في مجال الإيواء".
وتطرق التقرير الأممي إلى التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري حيث توفي أكثر من 600 ألف
سوري
في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية، والانهيار الكامل لليرة السورية، ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوخ مايقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، مما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد عن ثلاثة أرباع.
ويخلص التقرير الأممي إلى أن "هذه العوامل كافة تجعل من التعافي مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات معمقة، وتنسيق فعال بين المؤسسات، فضلا عن توسيع الوصول إلى الأسواق فيما يشير مدير برنامج
الأمم المتحدة
الإنمائي أكيم شتاينر أن خروج
سوريا
من الوضع الحالي يستلزم إلى جانب المساعدات الإنسانية العاجلة، استثمارات طويلة الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستعادة الإنتاجية للوظائف وإغاثة الفقر، وإعادة إحياء الزراعة من أجل الأمن الغذائي وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
نبأ صادم عن نجم تشيلسي
07:18 | 2025-02-13
شاب يقتل والدته بوحشية والسبب صادم
10:42 | 2025-02-04
فيديو صادم: لطيفة التونسية تكاد تفقد حياتها في "جوي أووردز"!
08:29 | 2025-01-20
وصول جمال سليمان إلى سوريا بعد غياب 13 عاما (فيديو)
09:28 | 2025-01-14
تقرير
صادم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد
محليات
39.94%
09:30 | 2025-02-20
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد
09:30 | 2025-02-20
يامال يفاجئ الجميع: هذا هو أفضل فريق في أوروبا حاليا.. "ليس برشلونة"
رياضة
25.28%
04:35 | 2025-02-19
يامال يفاجئ الجميع: هذا هو أفضل فريق في أوروبا حاليا.. "ليس برشلونة"
04:35 | 2025-02-19
ابن ميسي يعيد إحياء هدف والده الأسطوري في شباك خيتافي (فيديو)
رياضة
17.52%
05:50 | 2025-02-19
ابن ميسي يعيد إحياء هدف والده الأسطوري في شباك خيتافي (فيديو)
05:50 | 2025-02-19
منتخب شباب العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا
رياضة
17.27%
03:57 | 2025-02-19
منتخب شباب العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا
03:57 | 2025-02-19
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
جولات التراخيص في شركة نفط الوسط - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-20
علناً
جولات التراخيص في شركة نفط الوسط - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-20
Celebrity
اللاعب العراقي حسين فلاح - الحلقة ٤٥ | season 3
14:30 | 2025-02-20
Celebrity
اللاعب العراقي حسين فلاح - الحلقة ٤٥ | season 3
14:30 | 2025-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-20
Morning Live
الغرامات… حل للمشكلة لو مجرد جباية - حلقة ٢٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-20
Morning Live
الغرامات… حل للمشكلة لو مجرد جباية - حلقة ٢٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-20
ناس وناس
سيد شاطي واسط - الحلقة ٢٢١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-20
ناس وناس
سيد شاطي واسط - الحلقة ٢٢١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-20
بعد التحري
النفط الاسود.. تهريب لا ينهي بذريعة معامل الإسفلت والجص - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-19
بعد التحري
النفط الاسود.. تهريب لا ينهي بذريعة معامل الإسفلت والجص - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-19
من الأخير
مترو بغداد.. البدر المفقود في حلكة الشوارع - حلقة ٨٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-19
من الأخير
مترو بغداد.. البدر المفقود في حلكة الشوارع - حلقة ٨٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-19
استديو Noon
سباق مع نون 18-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-18
استديو Noon
سباق مع نون 18-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-18
حكاية لونا
برومو مسلسل حكاية لونا | رمضان 2025
06:22 | 2025-02-18
حكاية لونا
برومو مسلسل حكاية لونا | رمضان 2025
06:22 | 2025-02-18
الأكثر مشاهدة
علناً
جولات التراخيص في شركة نفط الوسط - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-20
علناً
جولات التراخيص في شركة نفط الوسط - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-20
Celebrity
اللاعب العراقي حسين فلاح - الحلقة ٤٥ | season 3
14:30 | 2025-02-20
Celebrity
اللاعب العراقي حسين فلاح - الحلقة ٤٥ | season 3
14:30 | 2025-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-20
Morning Live
الغرامات… حل للمشكلة لو مجرد جباية - حلقة ٢٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-20
Morning Live
الغرامات… حل للمشكلة لو مجرد جباية - حلقة ٢٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-20
ناس وناس
سيد شاطي واسط - الحلقة ٢٢١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-20
ناس وناس
سيد شاطي واسط - الحلقة ٢٢١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-20
بعد التحري
النفط الاسود.. تهريب لا ينهي بذريعة معامل الإسفلت والجص - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-19
بعد التحري
النفط الاسود.. تهريب لا ينهي بذريعة معامل الإسفلت والجص - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-19
من الأخير
مترو بغداد.. البدر المفقود في حلكة الشوارع - حلقة ٨٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-19
من الأخير
مترو بغداد.. البدر المفقود في حلكة الشوارع - حلقة ٨٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-19
استديو Noon
سباق مع نون 18-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-18
استديو Noon
سباق مع نون 18-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-18
حكاية لونا
برومو مسلسل حكاية لونا | رمضان 2025
06:22 | 2025-02-18
حكاية لونا
برومو مسلسل حكاية لونا | رمضان 2025
06:22 | 2025-02-18
اخترنا لك
قمة عربية بشأن غزة.. ما أبرز مضامين الخطة المضادة لمقترح ترامب ؟
01:41 | 2025-02-21
تحذير من استهداف الجيش
01:35 | 2025-02-21
"أهل الكهف".. تفاصيل جديدة بشأن مقتل امريكي في العراق
00:43 | 2025-02-21
واشنطن تضع شرطا لتخفيف عقوباتها عن روسيا
16:13 | 2025-02-20
بعد الانفجارات.. العثور على عبوة ناسفة أخرى داخل حافلة قرب تل أبيب
15:45 | 2025-02-20
انفجار في جنوب تل أبيب (فيديو)
15:10 | 2025-02-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.