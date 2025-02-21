تفاصيل جديدة عن مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله

وقال رئيس اللجنة التنظيمية حسين فضل الله في مؤتمر صحفي، ان "البرنامج الرسمي للتشييع يبدأ عند الواحدة تماماً، وهو يتألف من (7) فقرات تختتم بخروج النعشين المباركين من الرياضية وانطلاقة رحلة التشييع المهيبة".وتابع، انه "سيتم نشر شاشات العرض والمراسم المختلفة في جميع الساحات والطرفات ويمكن لكل من لم يصل الى الباحات القريبة أن يتابع من خلالها".وأضاف، انه "سوف تنتشر مساحة التجمع والتشييع فرق صحية متكاملة ومستشفيات نقالة وغرف عمليات سريعة، وفرق اطفاء وانقاذ بلغ عديدها ( 1400 ممرض + 100 طبيب 54 غرفة مساعفة معززة 32 سيارة اطفاء) بمشاركة الدفاع المدني والهيئة الصحية، والصليب الاحمر وجمعية والاسعاف الشعبي".واكد فضل الله: " الأحد 23 شباط 2025 موعد لن ينساه أحرار العالم الذين قدموا إلى بيروت والضاحية من كل بقاع الأرض".واردف: "أننا في أعلى درجات الجهوزية والاستعداد الاستقبال عشاق علمي الثورة والحرية والمقاومة والجهوزية لإدارة هذا الحشد المهيب وتقديم ما يليق بالتضحيات الكبرى للامينين العامين لحزب الله".