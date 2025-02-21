نتائج "مثيرة".. ماذا كشف تقرير التشريح لجثة يحيى السنوار؟

وكشفت الفحوص التي أجريت على دم السنوار عن نتائج مثيرة للاهتمام، إذ قدّم صورة استخباراتية واستراتيجية مهمّة عن أحد أكبر قادة "حماس" ومهندس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.وعلى عكس التوقّعات، لم يتم العثور في دمه على أي أثر للمخدّرات، مثل مخدر الكبتاغون. وشمل الاختبار الشامل اختبارات لمجموعة متنوّعة من العقاقير، لكن جميع نتائج الاختبارات جاءت سلبية.وكان الاكتشاف الرئيسي الوحيد هو وجود كمية كبيرة من الكافيين في دم السنوار. وفي الوقت نفسه، تقرّر عدم إزالة الرصاصات التي وجدت في رأسه، وهو قرار من شأنه أن يمنع التعرّف بشكل دقيق على الجندي الذي أطلق النار عليه، وفق ما نقلت الصحيفة.ولفتت "معاريف" إلى أن "كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي يدرسون التقرير من جميع جوانبه الاستخباراتية والاستراتيجية. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة، فمن الواضح أن الوثيقة قد تستخدم في وقت لاحق في التحركات العسكرية والسياسية".